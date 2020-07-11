Контекстная реклама: популярный вид интернет-рекламы

Контекстная реклама является одной из разновидностей рекламы в интернете, которая показывает содержимое страницы учитывая выставленные клиентом параметры: возраст, регион, интересы пользователей. Контекстная реклама https://almaweb.kz/kontekstnaya-reklama/ может показываться индивидуально, таким образом можно достичь высокой степени пересечения интересов целевой аудитории.

Разновидности

Выделяют следующие виды контекстной рекламы:

поисковая;

тематическая.

Поисковая контекстная реклама

Это текстовые объявления, которые зачастую показываются в окнах общей или вертикальной поисковой выдачи. Тематика совпадает с пользовательским запросом. Заданные настройки позволяют показывать объявление по определенной семантике, ранее включенной в состав поисковых фраз.

Тематическая контекстная реклама

Она демонстрируется на страницах веб-ресурсов, которые входят в партнерскую рекламную сеть. Показы привязаны и пересекаются с интересами пользователей. Такие объявления имеют вид дополнительного тематического контента и пользователю не нужно вводить запрос.

Тематическая реклама возможна благодаря следующим технологиям:

Таргетингу, где специальный алгоритм анализируют тематику партнерского сайта и предлагает пользователям релевантную рекламу. Анализу поведенческих факторов. Показ рекламы привязывается к истории поиска и серфинга пользователей. Ремаркетингу. Реклама будет показываться только тем людям, которые ранее уже откликались на подобные объявления со схожей тематикой

Стоит сказать, что в партнерские сети контекстной рекламы попасть не так уж просто. Доступ открыт только качественным сервисам с высоким и стабильным трафиком. Все сайты проходят ручную автомодерацию. В систему не попадают проекты, рассчитанные только на получение прибыли или с низкокачественным контентом.

К главным достоинствам контекстной рекламы относят возможность привлечь заинтересованных в вашей тематике людей, большой охват. Если человек целенаправленно ищет информацию о каком-то предмете или услуге, то вероятнее всего, что он в ближайшее время совершит покупку. Исходя их этого такой трафик можно назвать целевым.