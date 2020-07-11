Скины CS:GO: классификация предметов

На сегодняшний день существует огромное количество скинов в игре CS:GO. Фанаты этого шутера могут покупать различные скины для того, чтобы добавлять своему персонажу индивидуальности и делать его более уникальным и ярким. Так, на сайте lis-skins.ru можно продать скины КС ГО и Дота 2. В сегодняшней заметке мы подробнее расскажем о таком важном и неотъемлемом элементе многопользовательских игр, как скины. Представим несколько различных классификаций предметов в играх.

Для чего нужны скины в игре CS:GO?

Скины в игре — это особые предметы, которые позволяют преобразить персонажа, придать ему индивидуальность, выделиться среди других игроков. Каждый скин имеет свои отличительные особенности. Также различной может быть и стоимость скинов. Данный фактор определяется некоторыми критериями.

Классификация предметов в CS:GO

Существуют различные варианты классификации предметов в шутере CS:GO. Наиболее общим и базовым является разделение предметов по уровню изношенности. Так, выделяют:

Новые предметы; Предметы с небольшой степенью изношенности; Скины, прошедшие полевые испытания; Изношенные предметы; Предметы, закаленные в боях.

Скины в CS:GO могут отличаться по распространенности. Стоимость того или иного предмета напрямую зависит от данного фактора. Чем реже встречается тот или иной скин и чем менее он распространен, тем выше будет его стоимость.

Также оружие в CS:GO может отличаться следующими параметрами:

количество наклеек на предмете и их разновидность;

присутствие данного оружия в какой-либо коллекции;

наличие счетчика StatTrak.

Стоимость предмета также зависит от того, является ли он контрабандным или сувенирным.

Скины в игре можно не только покупать, но и продавать. Именно для этого была создана специальная платформа Lis-Skins. Здесь Вы можете продать свои предметы в играх и без лишних сложностей в самые короткие сроки получить денежные средства с помощью любой подходящей платежной системы. Вам нужно лишь авторизоваться через Steam и выбрать нужные предметы для продажи. Так, Вы без каких-либо сложных съем и трудностей можете продать скины в играх и моментально получить деньги.