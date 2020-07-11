Как продвигать свое видео на YouTube?

До конца не понятно, как работает специальный алгоритм в YouTube определяющий какие видео попадают в тренд, а какие нет. Именно поэтому чтобы раскрутить видео и увеличить число подписчиков необходимо знать, как эффективно продвигать свое видео. Узнать о раскрутке премьеры на Youtube можно на странице.
Методы раскрутки
- SEO-оптимизация видео. Первый этап в продвижении ролика это его оптимизация. Припишите метаданные теги к материалу. Описание должно включать в себя запросы, то есть ключевые слова и фразы, которые будут выводить видео под определенный запрос. Чтобы подобрать ключи можно воспользоваться разными программами. Одной из них является бесплатный сервис Яндекс Вордстат. Запросы бывают высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные.
- Контент. Еще один немаловажный фактор — это контент. Значение имеет что вы снимаете и насколько интересно это аудитории. Для обучающих, оборзевательных роликов необходимо тщательно выбирать информацию, чтобы читатель хотел получить еще больше по этой теме. Юмористический ролик должен быть смешным и т.д.
- Качество картинки. Если говорить о самом изображении, то времена медленного интернета уже давно в прошлом и сегодня зрители предпочитают качественные видео где на экране видна каждая деталь. Минимальное качество современного видео – SD (720х576), оптимально использовать HD (1280х720) или выше. К счастью сегодня все современные смартфоны могут записывать видео в таком разрешении, что уже говорить тогда о камере или фотоаппаратах.
- Название. Загружаемый файл не должен называться MOV12458.avi или что-то вроде того. Подберите ключевой запрос и переименуйте его соответственно. Используйте транслитерацию или пропишите название английскими буквами.
- Длительность. Статистика говорит о том, что Youtube отдает предпочтение более долгим роликам. Возможно это связано с тем, что долгие видео могут раскрыть тему в полной мере, но не исключена возможность и банального заработка. Независимо от внешних факторов видео должно быть не короче 10 минут. Естественно, цифра индивидуальна для каждой темы и снимать 10 минут как кошка упала в бассейн не нужно.