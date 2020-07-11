Как продвигать свое видео на YouTube?

До конца не понятно, как работает специальный алгоритм в YouTube определяющий какие видео попадают в тренд, а какие нет. Именно поэтому чтобы раскрутить видео и увеличить число подписчиков необходимо знать, как эффективно продвигать свое видео. Узнать о раскрутке премьеры на Youtube можно на странице.

Методы раскрутки