Ученые разработали способ защиты от радиации на клеточном уровне

Катастрофа на Чернобыльской АЭС продемонстрировала всему миру, насколько опасной может быть радиация. Хотя не стоит воспринимать ее исключительно как врага. Читайте на Информинг.Ру: Американские медики опубликовали новые рекомендации по снижению риска заболевания ракомВ низких дозах радиация уже давно и довольно успешно применяется в медицине. К примеру, лучевая терапия эффективна при лечении ряда онкологических болезней. Хотя побочные эффекты от радиационного облучения все же имеются, вплоть до повреждения тканей. Разработка ученых из Institute for Basic Science в Южной Корее в будущем может избавить больных от губительного воздействия радиации. Речь идет о нанокристалле, который может противостоять опасным дозам радиации и исключить развитие побочных эффектов от облучения.О принципах действия инновационного кристалла ученые рассказали на страницах издания Advanced Materials.Радиация в высоких дозах губительно воздействует на все ткани и органы, но самое главное, она оказывает влияние на организм на уровне ДНК, провоцируя мутации, а также приводит к образованию активных форм кислорода и, как следствие, к оксидативному стрессу. Избыток активных форм кислорода (АФК), по словам профессора Сеульского университета Хена Тегвана, возникает при тяжелых заболеваниях, в том числе при раке, сердечно-сосудистых недугах, заражении крови.

Наноматериалы с антиоксидантными свойствами могут быть тем самым средством, который поможет при заболеваниях, в основе которых АФК.Ученые выяснили, что наночастицы оксида церия (CeO2) и оксида марганца (Mn3O4) могут очень быстро удалять свободные радикалы кислорода. Но поскольку с их получением возникали определенные трудности, а эффективными они были только в больших дозах, исследователи вырастили свой нанокристалл Mn3O4 над CeO2.Ионы марганца на поверхности нанокристаллов оксида церия с образованным слоем оксида марганца выявились на удивление эффективными благодаря увеличению пробелов АФК, вследствие чего соединение может быстрее вступить в реакцию с ними.Отметим, что ученые уже испытали свою разработку на лабораторных грызунах и испытали ее на пораженных органоидах кишечника. Мышкам вводили малую дозу препарата (в 360 раз меньше чем в аналогах, которые применяются сегодня). В результате влияние оксидативного стресса на нейроны и органы существенно снизилось, а выживаемость грызунов, что самое главное, возросла на 67 процентов.Разработку пока не собираются испытывать на людях, но ученые надеются, что в будущем она поможет в лечении пациентов с тяжелыми заболеваниями, нивелируя губительные последствия радиации, используемой в терапевтических целях. Яндекс Дзен