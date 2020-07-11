МКС станет на километр ближе к Земле

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NASA
Орбита Международной космической станции будет скорректирована перед прибытием грузового корабля «Прогресс МС-15», сообщает «Интерфакс».
В результате плановой корректировки высота орбиты станции сократится на километр и составит около 418 км над Землей.
Корабль «Прогресс МС-15» будет запущен с космодрома Байконур 23 июля, он доставит экипажу станции топливо, воду и газы, средства жизнеобеспечения и инструменты для космических экспериментов.
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