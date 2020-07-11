В Алтайском крае сутки зарегистрировано новых случаев COVID-19 одна смерть

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 228 инфицированных, выздоровело 115 пациентов, зарегистрирован один смертельный случай от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Лидером по заболеваемости остается Барнаул.

Тройка муниципалитетов, в которых зафиксирован максимальный рост числа пациентов: Барнаул – 90, Бийск – 43, Рубцовск – 25. В ряде сельских районов также есть новые случаи, но в каждом отдельном случае – менее десятка.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек, в том числе 550 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов сейчас 95, на аппарате ИВЛ — 25. Всего выздоровело 3791 человек (3415 взрослых; 376 детей). За прошедшие сутки выздоровело 115 человек (взрослые – 99, дети – 16).

За сутки скончался один человек — от коронавирусной инфекции. Всего скончалось 120 человек, в том числе 52 случаев от COVID-19, 65 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

На 11 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2577 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 33 640 человек, обследовано в общей сложности на коронавирусную инфекцию 233 307 граждан.