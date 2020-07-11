“Люди боятся необоснованных уголовных преследований»: Москалькова представила доклад за 2019 год — Блокнот Россия

На треть выросло число обращений, связанных с уголовным судопроизводством

Татьяна Москалькова представила доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за прошедший 2019 год на расширенном заседании двух комитетов Госдумы — по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и по контролю и регламенту.

Омбудсмен отметила, что количество обращений в этом году, как и в прошлых, осталось приблизительно на том же уровне — около 40 тысяч. Согласно проведенным опросам, количество жалоб, затрагивающих социально-экономическую сферу (вопросы миграции, жилищных прав и других), снизилось, в то время как обращения, связанные с необоснованными уголовными преследованиями и провокациями, наоборот, выросло.

Также около 2,5 тысячи звонков на горячую линию поступило в период пандемии коронавируса. Уполномоченный по правам человека рассказала, что работа над обращениями ведется при активном участии региональных омбудсменов.

В 2019 году был принят знаковый федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», а также были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым федеральный и региональные Уполномоченные не могут быть допрошены как свидетели об обстоятельствах, которые стали им известны в результате исполнения своих обязанностей.

Положительная тенденция в социально-экономических вопросах, по словам федерального омбудсмена, связана с эффективной работой госпрограмм и национальных проектов.

В то же время на треть выросло число обращений, связанных с уголовным судопроизводством: проблемы в регистрации заявлений о преступлениях увеличились на 29%, на 27% выросло количество жалоб в связи с отказом в возбуждении уголовных дел, и почти вдвое больше поступило сообщений о применении пыток в уголовно-исполнительных учреждениях.

«Люди боятся необоснованных уголовных преследований и провокаций, применения к ним насилия, игнорирования доказательств своей невиновности», — отметила Татьяна Москалькова.

Ранее экс-прокурор Абдулла Шахбанов рассказал в прямом эфире «Блокноту» о незаконном уголовном преследовании и коррупции в Республике Дагестан.