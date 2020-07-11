«Эвакуация Хасанкейф никому не повредила» (ВИДЕО)

Хотя государственным служащим не было предоставлено жильё в новых домах, построенных для местных жителей, которым пришлось эвакуироваться из Хасанкейфа, местные жители сообщили, что права на них были даны только тем, кто владел домом в данном районе в период с 2013 по 2016 год, пишет Duvar.

«Чтобы граждане имели законное право, они должны быть жителями центра города», — сказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в ответ на парламентский запрос, поданный депутатом прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Омером Фаруком Гергерлиоглу.

Кроме того, для того чтобы получить права на жильё необходимо квалифицироваться как «семья», добавил министр.

«Те, у кого не было семьи, не стали собственниками нового жилья», — подчеркнул он.

По словам министра, всем государственным служащим по закону предоставлено жильё, в то время как отдельные лица стали акционерами.

«Граждане, которые не имели права или имели финансовые трудности, были размещены в недавно построенных Министерством домах в новом поселении Хасанкейф, или их арендная плата была субсидирована», — добавил Пакдемирли.

Министр также отметил, что муниципалитет Хасанкейф не отключал электричество в поселении до тех пор, пока не была завершена эвакуация «во избежание возникновения трудностей у местных жителей».

Издание напоминает, что строительство плотины Илису началось в 2006 году, несмотря на массовый протест со стороны населения, что вынудило около 100 тыс. человек мигрировать из района, который оказался под водой, включая древнее поселение Хасанкейф.

Руины византийского города, дворца Артукидов XIII-го века и мечеть XV-го века относятся к историческому наследию Хасанкейфа.

Около восьми древних останков, включая половину римских городских ворот и храм Зейнел-бей, нужно было перенести на равнину в нескольких километрах, чтобы избежать затопления.

Жители примерно 199 поселений в этом районе также были вынуждены покинуть свои дома из-за строительства плотины Илису.