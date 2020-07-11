В России задумались о проведении деноминации рубля

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб., т. е. на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег.

Будет деноминация рубля в 2020 году или нетАналитики заявляют, что деноминация рубля – это исключительно вопрос удобства.

Эксперт Валерий Емельянов привел в пример валюты азиатских стран. По его словам, японская иена – третья резервная после доллара и евро, но при этом она стоит 70 копеек за штуку.

«Японцы получают зарплату сотнями тысяч, а дома покупают за десятки миллионов, и все к этому привыкли», – говорит эксперт.

Другой наглядный пример – южнокорейская вона, являющаяся третьей в Азии по объему торговли. Она стоит всего 6 копеек, соответственно, цены в Южной Корее исчисляются тысячами.

Другой эксперт, Василий Карпунин разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать.