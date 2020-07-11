Дочь Заворотнюк рассказала о пополнении в семье

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками грандиозными новостями — она сообщила, что у неё в семье произошло пополнение. Правда, речь не идет о рождении ребенка — речь идет о домашнем питомце Анны Заворотнюк.В своём stories Анна показала сегодня умилительную картину — маленького белого и очень пушистого котика, который выглядит невероятно милым и красивым. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, мол, даже не представляет, как она жила без своего нового друга ранее, и подписчики абсолютно согласились с девушкой. Фолловеры Анны просто-таки завалили нового члена семьи Заворотнюк комплиментами на любой вкус.

Тем временем Анна Заворотнюк объяснила, почему она вдруг решила обзавестись питомцем. Оказывается, в последнее время девушка испытывала странное чувство — ей постоянно казалось, что она просто обязана купить себе домашнее животное. Даже утром, когда Анна просыпалась, ей казалось, что у неё в доме не хватает пушистого друга.Также дочь Заворотнюк порадовала поклонников сменой имиджа.Анна Заворотнюк опубликовала снимок, на котором она запечатлена в нетипичном для себя образе. Дочь актрисы призналась, что хотела написать длинный пост, однако потом передумала и решила дать возможность высказаться своим подписчикам.«Тут был длинный текст. Но решила, что мысли оставлю при себе. Ловите фото с растрепанными волосами», — подписала снимок Анна Заворотнюк.Пользователи сети высоко оценили смену имиджа Анны, оставив огромное количество восторженных комментариев.