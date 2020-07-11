11 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Крапивное заговенье отмечается 11 июля 2020 года (дата по старому стилю – 28 июня). «Крапивным» его назвали за то, что согласно народному поверью, после 11 июля крапива теряет целебные свойства, которыми напитывается с момента прорастания.Праздник уходит корнями в древнее дохристианское время. Тогда предки восточных славян поклонялись разным богам и верили, что животные, растения, вода, камни обладают чудодейственной силой. В истории встречается много упоминаний о крапиве как лекарственном и магическом растении. Она и от голода избавляет, и здоровье прибавляет, и девушкам красоту дарит, и нечистого отваживает. Если в этот день не слышно кукушки, то зима будет ранней и снежной.Кому посчастливится найти в этот день цветущий чешуйник (он же царь-трава, потаенница или петров крест) и вырвать с корнем, тому растение будет служить охранным амулетом от людского зла и происков нечистой силы. Еще чешуйник может указать, где спрятан клад, и помочь достать сокровища.Кто начнет косьбу раньше Петрова дня, того Бог покарает так, что ни один лекарь или целитель не сможет его излечить.

Крапива – хорошее средство для защиты от дурного глаза и проделок нечистой силы. Чтобы оградить жилье, нужно развесить растение над окнами и входом, положить на поддонники, чердак, порог. Чтобы очистить дом от порчи или сглаза, необходимо окурить помещения дымом от крапивных семян, сожженных на печных углях. Какой церковный праздник сегодня, 11.07.2020По церковному календарю 11 июля отмечают день перенесения мощей бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна в 412 году из города Конопы, недалеко от Александрии, в близлежащее селение Мануфин.Селение Мануфин, где раньше было языческое капище и обитали злые духи, внушало всем страх. Патриарх Феофил (385-412) не успел очистить это место от бесов. Его желание исполнил Патриарх Кирилл (412-444), сменивший его на Александрийской кафедре.Святителю, который усердно молился, было видение, в котором Ангел Господень повелел перенести мощи Святых Кира и Иоанна в это село. Патриарх исполнил повеление Ангела и построил там церковь во имя Святых мучеников. Село очистилось от демонов и там стали совершаться многие чудеса по молитвам к Святым.Бессребреники Кир и Иоанн пострадали за веру во время преследования христиан Диоклетианом (284–305). Произошло это 13 февраля в 311 году.