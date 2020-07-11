Против адвокатов по делу Ефремова завели дела

Адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева уличили в саморекламе. Против него заведено дисциплинарное дело за нарушение адвокатской этики.

Правозащитник слишком увлекся общением с прессой и выступлением на разного рода телевизионных шоу. Более того, Пашаев позволяет себе агрессивные выпады в сторону своего конкурента по делу — адвоката семьи Сергея Захарова Александра Добровинского. Сейчас юрист обвиняется в нарушении закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Если вину Пашаева признают, то его лишат адвокатской лицензии. Примечательно, что юриста уже три раза лишали адвокатского статуса. Это означает, что актер Михаил Ефремов, обвиняемый в непредумышленном убийстве, в ближайшее время может остаться без адвоката.

Федеральная палата адвокатов России сообщила, что возбудила дисциплинарные дела за нарушение этики в отношении адвокатов по делу Ефремова (56) Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. Палата ссылается на закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» и Кодекса профэтики адвоката.

В ФПА обеспокоены, что адвокаты становятся слишком медийными, дают много интервью, разглашают адвокатскую тайну и используют дело для собственного пиара. Именно Пашаев недавно заявил, что Ефремов отрицает вину, а потом сказал, что его не так поняли. Ксения Собчак в Telegram написала, что адвокат Михаила обещал «решить вопрос с администрацией президента, но не удалось».

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов должен отвечать перед законом наравне с другими, несмотря на свою известность, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.