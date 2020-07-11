Актер из «Социальной сети» заявил о разводе после 10 лет брака

Фото: @elizabethchambers

Голливудский актер Арми Хаммер заявил о разводе с журналисткой Элизабет Чеймберс после 10 лет брака. Об этом Хаммер написал в своем Instagram-аккаунте.

«Мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, а затем и родителями. Это удивительное путешествие, но мы решили, что пора перевернуть страницу и двигаться дальше», — написал актер.

По словам Хаммер, они намерены сохранить хорошие отношения. Актер отметил, что самым главным для него и Чеймберс остается воспитание их детей. Он обратился к подписчикам с просьбой уважать личную жизнь его семьи.

Арми Хаммер и Элизабет Чеймберс поженились в 2010 году. В браке у пары родились дочь — Харпер Грейс и сын — Форд Дуглас Арманд.

Арми Хаммер наиболее известен ролями близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов в фильме «Социальная сеть», принца Эндрю Олкотта в кинокартине «Белоснежка: Месть гномов», а также Оливера в фильме «Зови меня своим именем».