Трамп заявил о разработке самого крупного ледокола в мире

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США в данный момент разрабатывают самый крупный ледокол в мире. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида, передает ТАСС.

При этом сейчас в распоряжении Соединенных Штатов есть всего один ледокол.

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России — 40. У нас будет два, но хотели бы еще 10», — отметил Трамп.

Он добавил, что США обсуждают возможность строительства ледоколов по гораздо более низкой цене, чем ранне.

Ранее Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. Он рассказал, что «она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить», добавив при этом что страна потратила на воздушные силы порядка 2,5 триллиона долларов.