Путин хочет сохранить меры поддержки бизнеса после пандемии

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Меры по поддержке бизнеса, введенные в период пандемии новой коронавирусной инфекции, следует сохранить после ее окончания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Многие введенные меры поддержки бизнеса «оказались очень эффективными», отметил глава государства. Он добавил, что нельзя допустить их исчезновения после окончания пандемии.

По мнению Путина, данные меры следует обобщить, а также рассмотреть вопрос их информационного сопровождения.

Ранее правительство разработало комплекс мер, чтобы сгладить негативные последствия распространения коронавирса. Среди них беспроцентный кредит на выплату зарплат, кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью его полного списания в случае сохранения не менее 90% штата. Для малого и среднего бизнеса были предложены отсрочки налоговых, страховых, а также арендных платежей, а для системообразующих предприятий — льготные кредиты на 1 год для поддержания оборотных средств.

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