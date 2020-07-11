Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 29 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне в столице скончались 28 человек. Общее число умерших достигло 4 116.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 635 случаев заражения коронавирусом, из них 25,2% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 713 936 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 489 068 человек, умерли 11 017. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (637), Санкт-Петербург (300), Свердловская область (275), Ханты-Мансийский АО (263), Алтайский край (240).

В Татарстане за прошедшие сутки зафиксировали 36 новых инфицированных. Общее число случаев заражения в республике достигло 4 929.