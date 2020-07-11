«Авифавир» оказался опасным для беременных

По мнению вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, нашумевший и одобренный Минздравом препарат от коронавируса «Авифавир» является огромной опасностью для беременных женщин.

Когда еще не было пандемии, данный препарат использовали как снотворное средство. Данные методы использования препарата приводили к печальным последствиям – дети рождались с различными генетическими уродствами.

Напоминаем, что данный препарат был разработан почти двадцать лет назад. За основу тогда был взят японский препарат «Фавипиравир», который уже распространился по всему миру, даже не успев себя зарекомендовать. Альтштейн дал следующий комментарий: «В Японии уже провели все необходимые клинические испытания «Фавипиравира». Они доказали его полную неэффективность, что надо учитывать. Все те характеристики и результаты в полной мере относятся и к нашему лекарству».

«Авифавир» купить в аптеке, можно или нетПервое российское лекарство от коронавируса «Авифавир» получило одобрение Минздрава, но не будет продаваться в аптеках, сообщают журналисты со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Противовирусное средство будет использоваться лишь в госпитальных условиях и под наблюдением врача. При этом отмечается, что применение препарата абсолютно противопоказано для беременных женщин.

Монополия на производство препарата «Авифавир» для лечения пациентов с коронавирусом не будет введена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что ожидает подключения к производству препарата другие страны, включая Индию.

«Может быть, Индия подключится и тоже начнет производить препарат… У нас не будет никакой монополии на его производство, будут производить различные страны», — заявил Дмитриев.

Дмитриев также сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о высокопроизводительной системе, которая способна делать большое количество тестов в день и сможет удовлетворить значимую часть потребностей тестирования в России.