Коммунисты России общественники просят губернатора спасти лесной участок Бийске застройки коттеджами

«Коммунисты России» и общественники обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой разобраться в решении гордумы Бийска, в соответствии с которым участок леса в районе Заречья наукограда перешел из разряда земель рекреации в зону жилой застройки. Как стало известно ранее, мэрия Бийска планирует распродать эту землю под строительство коттеджей, что вызвало волну негодования среди горожан.

Ранее Бийская гордума по обращению администрации города одобрила смену статуса участка хвойного леса площадью 4 га в Заречье. Тогда между депутатами возникла оживленная дискуссия, но большинство из них посчитало, что эту землю стоит поделить на участки и распродать с аукционов для строительства коттеджей. Некоторые из мундепов даже усомнились, что существуют жители города, которые окажутся против такой перспективы. Однако, как показали дальнейшие события, их мнение оказалось несостоятельным: возмущенные бийчане даже вышли на улицу, чтобы донести до властей свою точку зрения. По мнению большинства из них, в городе достаточно места для жилой застройки, а лесной участок стоит облагородить и разбить в нем парк. Схожую позицию продемонстрировали и депутаты Алтайского Заксобрания. Например, депутат АКЗС Андрей Абрамов считает, что мундепы поспешили с передачей 4 га хвойного леса под застройку, и что их позиция расходится с мнением бийчан.

«Коммунисты России» пробуют обратить внимание краевого правительства на эту проблему и подали обращение в приемную губернатора региона Виктора Томенко (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»). В документе указано, что к ним обратилась инициативная группа граждан, и теперь партийцы просят Томенко оказать содействие в вопросе отмены решения Бийской гордумы о смене назначения лесного участка. По их мнению, мотивировка, прозвучавшая на заседании представительного органа – получение бюджетом города «хороших денег» — не выдерживает критики, поскольку сумма в 60 млн рублей выглядит незначительной, учитывая общий объем казны наукограда около 1,5 млрд рублей. Кроме того, они указывают, что в городе в последние несколько лет и без того было уничтожено много зеленых зон, из-за чего количество насаждений на одного горожанина уже давно не соответствует норме. Аналогичное обращение коммунисты направили спикеру Бийской гордумы Сергею Ларейкину. Отметим, что под обращением свои подписи также поставили жительницы наукограда Татьяна Рышкова и Наталья Христич, представившиеся внештатными инспекторами по охране окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Напомним, что по данным источников «Банкфакса», на будущие лесные участки для строительства уже имеются претенденты, в том числе речь может идти о самих бийских депутатах, выступивших за распродажу земли под коттеджи. В частности, активно такую позицию поддерживали некоторые представители фракции единороссов: Наталья Быкова, которая усомнилась в существовании противников застройки, Игорь Степанов, оправдавший передачу леса возможными доходами в городской бюджет, и председатель Гордумы Сергей Ларейкин. При этом даже примерную стоимость будущих участков мэрия Бийска не озвучила. Другие депутаты, в том числе от ЕР, призывали не торопиться и подумать о других участках, однако их мнение не повлияло на итог голосования. Не исключено, что противники возможных рубок могут организовать протестную акцию.