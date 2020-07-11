«Ночью я пережила стресс»: Ольга Бузова объявилась после новости о похищении

В Сети появилось видео, как неизвестные надевают мешок на голову певице и запихивают ее в авто.

СМИ и telegram-каналы взорвались после новости о том, что 34-летнюю певицу Ольгу Бузову похитили сегодня ночью в Москве. В Сети появилось видео, как ведущая «Дома-2» переходит дорогу и к ней подбегают неизвестные, надевают мешок на голову и запихивают в багажник автомобиля. Видео снимал «очевидец» из другого авто. Бузова – известная любительница Stories, но тут пропала почти на весь день. Армия фанатов испугалась за певицу: а вдруг видео — это не очередные кадры для вайна, а действительно правда

Вечером Ольга записала Stories с обращением к поклонникам. На ней не было лица. Бузова неожиданно для всех возмутилась, что новость о «похищении» распространили в СМИ.

«Вы когда распространяете такую информацию, вы когда пишите такие вещи и подхватываете, вы хотя бы думаете чуть-чуть о последствиях?! О том, что есть люди, которые реально переживают! Пожалуйста, серьезнее относитесь к таким вещам!» — эмоционально выпалила звезда.

Она подчеркнула, что сейчас с ней все хорошо, а вот что было ночью и правда ли ее похитили, да и вообще, что это такое было, она говорить не захотела. Бузова сваливает это на усталость и «сильный стресс», который пережила ночью. Но попросила поклонников подождать до понедельника. Видимо, столько времени нужно Ольге Бузовой, чтобы прийти в себя и дать комментарий.

«Вам пока не могу сказать, я пока не готова. Я сообщу вам об этом в понедельник. Но я вас уверяю, что вы все будете очень удивлены», — с серьезным лицом заявила певица.

Отметим, что у звезд стало «модным» привлекать внимание к своему творчеству скандалами и конфликтами. Тот же блогер Дава, парень Бузовой, недавно публично «поссорился» с рэпером Серегой, чтобы презентовать «возрождение легенды» — трека «Черный бумер». Элджей и Моргенштерн – тоже в теме. Анна Седокова упала во время съемок клипа. Только в ее случае в правдивость ушибов и ран сомневаться не приходится.