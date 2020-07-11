Турецкий парламент отклонил предложение оппозиции о расследовании взрыва на фабрике фейерверков

В предложении, представленном НРП, предлагалось провести расследование по факту взрыва, прогремевшего 3 июня на фабрике фейерверков в городе Хендек в провинции Сакарья, в результате которого погибли семь человек и 114 получили ранения.

Artı Gerçek сообщил, что предложение было отклонено правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и Партией националистического движения (ПНД).

Издание отметило, что компания, управляющая заводом, является членом консервативной Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей, которая известна своими тесными связями с ПСР президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вместе с тем критики и некоторые работники фабрики возложили вину за взрывы на несоответствующие правила безопасности и халатность руководства.

Добавим, что после инцидента в рамках продолжающегося расследования полиция взяла под стражу пять человек. Двое из владельцев завода были задержаны во минувший вторник, а управляющий и два начальника цеха арестованы в прошлую субботу.

«На этом заводе произошло семь взрывов. Завод менял своё местоположение семь раз и каждый раз его деятельность восстанавливалась, несмотря на несоблюдение правил. Должны быть приняты незамедлительные меры, включая раскрытие отчетов об инспекциях и заключения пожарных, а виновные должны быть немедленно привлечены к суду», — заявил ранее в парламенте заместитель председателя группы НРП Энгин Озкоч.