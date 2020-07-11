Международные авиарейсы возобновят 15 июля

С 15 июля в России постепенно начнут снимать ограничения на зарубежные полеты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

В аэропорту. Ожидание.

СС0

Авиасообщения возобновят со странами, где коронавирусом болеют меньше 40 человек на 100 тыс. населения, а среднесуточный прирост заболевших не превышает одного процента.

Сейчас авиационные власти мониторят страны на соответствие требований и проводят переговоры о возобновлении рейсов.

«Это стало возможным (полеты из России за рубеж — прим.ред.), потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции», — заявила министр.

Людей, которые прилетят из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, скорее всего будут оставлять на двухнедельном карантине.

Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии коронавируса, полученную не менее чем за три дня до прибытия. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.

Напомним, что регулярные и чартерные авиасообщения в России были приостановлены 27 марта.

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