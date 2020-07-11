В Казани горит мусорный полигон – на место выехали пожарные

В Советском районе Казани на Мамадышском тракте загорелись твердые бытовые отходы (ТБО) на полигоне «Восточный». На место происшествия выехали пожарные.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану, общая площадь полигона составляет 40 га, вместимость — 7 млн куб. метров. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит тление на площади 800 кв. метров. Подано два ствола на проливку, на месте работает спецтехника (бульдозер, трактор), также направлены водовозки от МУП «Водоканал».

Как сообщили в пресс-службе исполкома Казани, на полигон организован подвоз грунта для засыпки тлеющего мусора. Горящий участок обвалован грунтом. Распространения огня нет.