Европа предприняла новую попытку спастись от кризиса

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Евросоюз предпринял новую попытку согласовать план спасения экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно разработанной Еврокомиссией программе, на поддержку экономики пострадавших стран должны выделить 750 миллиардов евро. Из них 500 миллиардов евро — в виде грантов, 250 миллиардов — под кредиты. Подобное решение вызвало критику со стороны некоторых европейских стран, которые предлагают уменьшить сумму долга и соглашаются только на кредитование.

В качестве компромисса председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил перенести начало выплаты долгов на 2027 год, а также сохранить скидки на взносы в бюджет ЕС. Большую часть грантов выделят в 2021-2022 годах, в то время как в 2023 году — только 30 процентов. При этом запланированные на 2023 год средства будут распределены с учетом прямого воздействия пандемии на экономический рост.

Кроме того, Мишель намерен сделать акцент на экологической политике. Так, 30 процентов выделенных средств (около 547 миллиардов евро) должны быть направлены на борьбу с изменением климата.

Предложения главы Евросовета вместе с пересмотренным планом в размере 1,704 триллиона евро на ближайшие семь лет будут рассмотрены лидерами 27 государств ЕС во время встречи в Брюсселе 17-18 июля.

В июне обсуждение плана на уровне всех стран союза прошло впервые. Лидеры ожидаемо провалили переговоры. В ходе дискуссии канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредили, что промедление с согласованием плана восстановления экономики обернется для Европы ужасными последствиями.