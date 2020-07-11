Украина прокомментировала слова Саакашвили о властях Грузии

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МИД Украины прокомментировал заявления Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бывший грузинский президент Саакашвили, ныне возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, назвал полностью нелегитимным действующее правительство Грузии.

В МИД отметили, что Киевом высоко ценится стратегическое партнерство с Грузией. «Украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства», — говорится в заявлении ведомства. Также отмечается, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Ранее глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси потребует объяснений от Киева из-за заявлений Саакашвили.

На Украину Саакашвили переехал в 2015 году. Тогда президент страны Петр Порошенко предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после конфликта лишил Саакашвили гражданства, но нынешний президент Украины Владимир Зеленский после избрания отменил решение своего предшественника.