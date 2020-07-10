Ростуризм прорекламирует отдых Алтае короткими видео молодежной соцсети TikTok

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) начало сотрудничать с новой популярной среди молодежи соцсетью TikTok, в которой пользователи выкладывают короткие видео, сообщается на сайте ведомства. В рамках такого сотрудничества Ростуризм намерен продвигать внутрироссийские туристические направления, в том числе и в Алтайском крае. Судя по данным портала Госзакупок, это может обойтись федеральному бюджету в сумму около 3 млн рублей.

Ростуризм совместно с TikTok запустили кампанию в виде хэштега #RussiaTravel с целью поддержать внутренний рынок туризма и «вдохновить пользователей на идея для путешествия по России этим летом». Так, в официальных аккаунтах 40 региональных туристических агентств будут проходить основные активности и публикации контента на тему путешествий. Кампания стартовала 7 июля, она состоит из прямых трансляций о разных регионах, различных челленджей (задания, выполняемые на видео). «В течение трех недель кампании пользователи смогут узнать больше о популярных направлениях для путешествий по стране этим летом, таких как Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Республика Бурятия, а также открыть для себя неожиданные направления, такие как Кольский полуостров у побережья Северного Ледовитого океана», — сообщается на сайте Ростуризма.

Также в TikTok проходит специальный тест, который поможет пользователям определить подходящий тип отдыха. По его результатам участник получит рекомендации и советы от Russia Travel, которые должны помочь распланировать отпуск. «Мы часто не знаем, где в России можно хорошо отдохнуть. Нам хочется рассказать тиктокерам, куда можно отправиться по России действительно доступно. К примеру, нам бы хотелось раскрыть потенциал коротких поездок на выходные, которые осуществить несложно, и они могут оставить незабываемые впечатления и красочные видео. Рассчитываем вдохновить российских пользователей TikTok на исследование нашей страны и создание интересных роликов, которые наберут много просмотров», — объяснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Между тем «Банкфакс» обнаружил закупку Ростуризма, которая может касаться данного проекта. Речь идет о госконтракте на сумму 2,7 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Марией Желизнык, которая занимается маркетингом, рекламой и производством видео. Он был заключен 29 июня, а его суть заключается в «создании креативных концепций и производстве видеороликов для популяризации и развития туристского потенциала Российской Федерации». Работа должна быть выполнена до 15 июля.

Согласно техзаданию, исполнитель должен подготовить шесть креативных концепций и снять 32 видеоролика, которые должны иметь свой сюжет, направленный на мотивирование граждан к внутреннему туризму. В частности имеются ввиду так называемые «ситибрейки» — туристические поездки недалеко от места проживания на выходные, и летний отдых. Также в видео должны присутствовать герои различного возраста и социального статуса со своими уникальными историями, которые вызывают симпатию у зрителя. Хронометраж видео без учета основной версии должен составлять от 5 до 15 секунд, что как раз вписывается в формат TikTok.

Также интересно, что для производства видеосъемок таких коротких роликов Ростуризм требует, чтобы на съемочной площадке присутствовали: режиссер, второй режиссер, оператор-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам, стилист, специалист по гриму и макияжу, механик камеры, продюсер, фокуспуллер, режиссер монтажа. Все ролики согласовываются с заказчиком, он же и выкладывает их в Сеть. Уточнений касательно конкретных регионов в контракте не содержится.

Также отметим, что в конце мая Ростуризм заказал еще одну рекламную кампанию по продвижению внутреннего отдыха у блогеров в Instagram, а также у звезд, в том числе известных актрис. Они должны выкладывать на своих страницах видео с обзорами путешествий, позитивным контентом, пропагандой ЗОЖ. Данный контракт стоил около более 1,8 млн рублей.

Напомним, что ранее Ростуризм также заключил контракт стоимостью 6,8 млн рублей на организацию и проведение пресс-туров в 2020 году для журналистов и блогеров, а также туристических компаний и туроператоров, в том числе зарубежных.

Некоторое время назад Ростуризм был выведен из ведения Минэкономразвития под непосредственное руководство правительства РФ и прямое подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Справка:

TikTok — резко набравшая популярность соцсеть для коротких видео, созданная в Китае. Основными ее пользователями являются дети и подростки, хотя в последнее время из-за высокого количества пользователей, которое превысили 1 млрд человек, на нее стали обращать внимание и более взрослые категории населения. В связи с этим в TikTok стали появляться и более серьезные видео, в том числе маркетинговой и пропагандистской направленности.