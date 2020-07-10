После сообщений о коррупции в Дагестане в Махачкалу прибыл представитель Генпрокуратуры

Ранее экс-прокурор Абдулла Шахбанов рассказал об увольнении и незаконном уголовном преследовании.

Источник в прокуратуре Дагестана сообщил “Блокноту”, что в Махачкалу прибыл Сергей Орлов, руководитель управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры РФ, назначенный на эту должность генпрокурором Игорем Красновым в июне 2020 года. Ранее Сергей Орлов возглавлял отдел собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, сообщает РБК.

Источник полагает, что визит Сергея Орлова может быть связан с делом экс-прокурора Абдуллы Шахбанова, который ранее подвергся незаконному уголовному преследованию и надеется на скорое положительное разрешение вопроса. Шахбанов неоднократно писал обращения в генеральную прокуратуру и просил рассмотреть его дело, в котором присутствуют грубые ошибки и несоответствия, а также изучить доказательства коррупционных действий со стороны сотрудника прокуратуры Дагестана Нурлана Ашурбекова.

Также с запросом к генпрокурору Игорю Краснову по делу Шахбанова обращался депутат КПРФ Валерий Рашкин.

Ранее Абдулла Шахбанов в прямом эфире “Блокнота” рассказал о том, как подвергся незаконному уголовному преследованию и был незаконно уволен, после того, как его тесть явился с повинной о том, как передал взятку Нурлану Ашурбекову в размере пяти миллионов рублей. Через год после возбуждения уголовного дела Шахбанов смог добиться его отмены, однако приказ об увольнении до сих пор не был отменен, несмотря на ошибки и несоответствия.