HRW: Турецкий закон об ассоциациях адвокатов подрывает независимость судебной системы

«Если поправки будут приняты, то реальная и вероятная опасность заключается в том, что судебные органы, независимость и беспристрастность которых серьёзно ставится под сомнение, будут стремиться выявить политическое мнение адвокатов на основе их членства в политически разделённых коллегиях адвокатов и позволить этому ненадлежащим образом влиять и предвзято относиться к их судебным решениям. Это ещё больше повредит и без того ослабленной беспристрастности судебной системы. Поскольку адвокаты являются ключевым элементом судебной системы, сомнительно, что общественное доверие к независимости судебной системы может быть сохранено, когда Ассоциации адвокатов разделены по политическим линиям», — указали в HRW.

Напомним, что в июне 2020 года турецкое правительство предложило новый законопроект, вносящий поправки в закон Турции об адвокатах. Законопроект значительно сокращает представительство защитников из главных городов Турции в Национальном союзе турецких ассоциаций адвокатов. Он предлагает, чтобы в провинциях, где насчитывается более 5 тыс. защитников, любая группа из по меньшей мере 2 тыс. представителей профессии могла создать свою собственную ассоциацию.

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) утверждает, что создание большего числа ассоциаций адвокатов обеспечило бы более демократическую и плюралистическую систему. Однако большинство таких ассоциаций, а также многие юристы и активисты утверждают, что реальная цель законопроекта состоит в том, чтобы лишить власти существующие ассоциации в крупных городах, которые критиковали правительство за нарушения прав человека и подрыв верховенства закона.

«Всякий раз, когда критическая ассоциация адвокатов выявляет нарушение прав человека или критикует политику правительства в области прав человека, другая ассоциация, скорее всего, выпустит встречное заявление, ослабляющее ценность критики и политизирующее этот вопрос», — заявили в HRW.

Собственные заявления турецкого правительства о плане, а также сроки и средства, с помощью которых он вводится, показывают, что он имеет политическую цель, а не какой-либо мотив продвижения правовых стандартов, считают в HRW.

«Предлагаемый закон является политически противоречивым, положит конец пропорциональному представительству адвокатов на национальном уровне в Союзе турецких адвокатов и будет способствовать подрыву видимости независимости и беспристрастности в системе правосудия», — заключили в организации.