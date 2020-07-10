Зарубежные специалисты назвали симптомы основных видов рака кожи

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Базальноклеточный рак

Плоскоклеточный рак

Меланома

Основной причиной всех типов рака кожи является чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей. Оно может повредить клетки кожи и спровоцировать их перерождение в злокачественные.

У большинства людей рак кожи ассоциируется с меланомой. А благодаря профилактической работе врачей и средств массовой информации население хотя бы имеет представление об опасных симптомах.

Однако рак кожи — это не только меланома. Существует также базальноклеточный и плоскоклеточный рак. Самостоятельно их распознать еще сложнее.

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Эксперты издания Еhealthzine.com назвали основные симптомы каждого вида рака кожи, отметив, что в зоне риска абсолютно все, но те, кто не придерживаются правил безопасного загара, в большей степени.

Базальноклеточный рак

Это наиболее распространенный тип рака кожи, на который приходится 75-80% всех случаев. Выглядит он как маленький блестящий розовый или жемчужно-белый фурункул либо прыщ с полупрозрачным или восковым налетом.

Базально-клеточная карцинома обычно развивается на лице, голове и шее, но может быть и в другой части тела. Также она может проявить себя по-другому.

Что должно насторожить? Рана, которая долго не заживает (тогда как другие, например, уже давно затянулись). Обеспокоенность должно вызвать новообразование, которое имеет маленькие кровеносные сосуды на поверхности и плоские белые или твердые области.

Также этот вид рака может проявляться в виде красноватых пятен, которые могут чесаться.

Плоскоклеточный рак

Он преимущественно развивается на подверженных воздействию солнца участках, в том числе на лице, ушах, шее, губах, задней части рук.

Этот вид рака может выглядеть как рана, которая покрыта странной коркой и легко кровоточит. Также его можно воспринять как бородавку. Если речь идет о губах — это может быть небольшая, но не исчезающая язвочка или же просто утолщенная и чешуйчатая кожа на одном из участков.

Вообще, этот вид рака может скрываться за любыми чешуйчатыми красными пятнами с нерегулярными границами. При обнаружении у себя таких лучше перестраховаться и сходить на осмотр к дерматологу.

Меланома

Чаще всего возникает на участках, которые подвержены воздействию солнечного света, но может появиться также на подошвах ног, ладонях рук, а также области вокруг гениталий и ануса.

Для определения симптомов меланомы специалисты советуют использовать «правило ABCDE».

«А» — асимметрия. Родинки неправильной формы стоит обследовать у дерматоонколога.

«B» обозначает нечеткую границу. Они могут быть с неровными или зазубренными краями.

«С» обозначает изменение цвета. Родинки, которые имеют неравномерное распределение цвета, часто являются меланомой.

«D» обозначает диаметр. Родинки диаметром более 6 миллиметров — прямой повод для визита к доктору.

«Е» — развитие. Родинки, которые меняются по размеру, цвету или форме, также лучше показать специалисту, чтобы он обследовал их в дерматоскоп, ведь меланома — один из самых агрессивных видов рака.

При малейшем подозрении на рак кожи стоит обратиться к врачу. Ведь чем раньше будет выявлено новообразование, тем больше шансов на его успешное излечение.

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