У мережі «голосом Путіна» розповіли про програму фальсифікації будь-чиїх розмов

У соцмережах з’явився ролик про російську технологію з синтезування голосів, де нібито російський президент Володимир Путін розповідає, як підробити і фальсифікувати голос будь-кого.

Про це повідомляє сайт Прямий

«Шановні громадяни Росії! Дорогі друзі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про одну дуже перспективну технологію. Наші інженери навчили нейронну мережу говорити різними голосами».

Також у ролику відтворюються голоси Ксенії Собчак та Володимира Познера.

«Тепер абсолютно будь-який голос можна скопіювати і промовити ним що завгодно. Це насправді дивовижно, хоча й трохи страшно» — говорить голос Познера.

Голос Путіна у ролику застерігає, що технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій. «Фактично з нею можна підробити будь-яку розмову. Навіть якщо йдеться про президента країни. Це здатне викликати серйозні політичні наслідки», — говорить голос російського президента.

Як відомо, вчора, 9 липня, випускник школи КДБ, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив плівки з нібито розмовами Порошенка, Байдена і Путіна.