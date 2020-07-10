Рябков: ДОН прекратит существование, если США смогут склонить союзников к выходу

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МИД России/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) могут попытаться убедить своих союзников последовать своему примеру. В этом случае соглашение прекратит свое существование, передает ТАСС.

«Выйдя из договора США вполне могут, судя по их поведению последнего времени, попробовать потянуть за собой некоторых своих союзников. Если это произойдет, тогда, конечно, судьба договора будет предрешена», — сказал Рябков.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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