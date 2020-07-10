Россия начнет возобновлять международные полеты с 15 июля. Такую дату назвала заместитель председателя правительства, руководитель оперативного штаба при кабмине по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

«Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения [с зарубежными странами]. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей минтранс и Росавиация будут информировать правительство РФ о том, как идут переговоры. Такое информирование станет происходить один раз в две недели, и одновременно каждые две недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я озвучила. Естественно, будем регулировать вопросы, связанные со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение», — отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, ависообщение будет открыто лишь с теми странами, где рост числа заразившихся коронавирусом не превышает в среднем 1% в сутки. Еще один критерий — число заболевших должно быть не выше 40 на 100 тыс жителей

Въезжающим в Россию иностранцам не придется проходить двухнедельный карантин. При этом они должны будут пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия в страну.

Ранее СМИ сообщили, что Роспотребнадзор предлагает на первом этапе возобновить авиасообщение с 9 европейскими странами.