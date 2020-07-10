Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч

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Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Глава Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции Юлкай Атмаджа отметил, что около 10,5 тыс. туристов прибыли в провинцию из Украины. Туристический всплеск ознаменовался также туристами из Казахстана и Белоруссии.

Туристические фирмы Антальи быстро восстанавливаются после отмены перелетов из-за пандемии коронавируса, добавил он.

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