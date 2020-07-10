Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль…
Reuters
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в «нормандском формате», передает «Новое время».
«Саммит в Берлине должен состояться, и как можно скорее. Я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться», — сказал Ермак.
Глава аппарата президента добавил, что для встречи лидеров «нормандской четверки» должны быть соблюдены договоренности сторон, в первую очередь, относительно безопасности.
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