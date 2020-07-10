Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»

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Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль…

Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в «нормандском формате», передает «Новое время».

«Саммит в Берлине должен состояться, и как можно скорее. Я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться», — сказал Ермак.

Глава аппарата президента добавил, что для встречи лидеров «нормандской четверки» должны быть соблюдены договоренности сторон, в первую очередь, относительно безопасности.

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