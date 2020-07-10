На трассе Барнаул-Рубцовск человека скончались результате разных ДТП

Последствия опрокидывания

Сразу два смертельных ДТП произошло утром 10 июля на трассе А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан». В первом случае водитель небольшого грузовика насмерть сбил велосипедиста, а во втором – молодой шофер вылетел в кювет на легковом автомобиле, в результате чего скончался. Об этом «Банкфаксу» рассказали в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Первое ДТП с участием велосипедиста произошло приблизительно в 5:50 на 66 км трассы А-322 в Калманском районе. 49-летний мужчина, управляя грузовичком Isuzu Elf и двигаясь в сторону Алейска, не справился с управлением и допустил наезд на 66-летнего велосипедиста, которые ехал по левой обочине, но в последний момент выехал на проезжую часть прямо перед грузовиком. В результате ДТП пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой помощи».

Вторая авария произошла несколько позже, приблизительно в 8:15. 23-летний водитель, находясь за рулем Toyota Camry, двигался от поселка Зеленая Дубрава в направлении Рубцовска, но не выдержал безопасную скорость движения, и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель скончался, 30-летний пассажир был госпитализирован в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции в настоящий момент проводят проверки по обоим случаям.