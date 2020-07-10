Самые интересные видео 10 июля

«Блокнот» собрал пять пять самых ярких и необычных видеороликов, опубликованных сегодня в сети

В сегодняшней видеоподборке: виртуозный маневр Tesla, ожившая посылка и кусок пенопласта — оружие вора.

Автопилот помог водителю Tesla увернуться от летящего колеса. Непредсказуемо прыгающее колесо появилось полосе так неожиданно, что увернуться, казалось, шансов нет. Но все закончилось хорошо. «От шины увернулась не Tesla, увернулся я, — признал позже владелец электрокара. — Но автопилот дал мне возможность увидеть шину».

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На втором видео — продавец супермаркета в Бристоле, который падает в обморок прямо во время разговора с принцем Чарльзом. Примечательна реакция члена королевской семьи — кажется, не него произошедшее произвело минимальное впечатление.

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В Красноярске идут мощные дожди. Автомобили на дорогах не ездят, а плавают. Вода сносит все на своем пути, даже бетонные блоки.

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На четвертом видео можно заметить очень странное явление, но это не привидение и не ветер. Просто в США дерзкая банда муравьев унесла посылку у жителя прямо с крыльца дома.

В Москве вор обнес офис, прикрываясь от камер куском пенопласта. 30-летний преступник залез в контору туристической фирмы на Тверской. Собрал телефоны, еще что по мелочи и зачем-то упаковку газировки. С ней пришлось долго повозиться — за это время обитатели соседнего дома вызвали полицию. Так что ни пенопласт, ни извилистые движения на полу его не спасли.