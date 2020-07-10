6 марта 2020 года в России — сокращенный рабочий день или полный?

В 2020 году Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, выпал на выходной день в календаре — отмечать свой праздник женщины будут в воскресенье. Ввиду такого совпадения, многих интересует, запланирован ли перенос выходного на рабочий день и будет ли пятница, предшествующая выходным, 6 марта, сокращенным рабочим днем.

Далеко не все компании и предприятия в стране работают по государственному производственному календарю, а потому многие и в праздничные дни выходят на работу, несмотря на то, что в стране официально объявляется выходной. График работы лучше уточнить у непосредственного начальства.

Как отдыхают на 8 марта в 2020 году россияне

Согласно производственному календарю, празднование 8 марта всегда приносит стране официальный дополнительный выходной — праздник государственный и помечен в календаре красным цветом. Дата выпала на воскресенье, значит выходной будет перенесен — отдыхать россияне будут и в понедельник, 9 марта, соответственно.

Таким образом, официально мартовские выходные продлятся три дня подряд — 7, 8 и 9 марта. На работу страна выйдет во вторник, 10 марта. Рабочая неделя будет длиться всего четыре дня, или пять для тех, кто работает по субботам.

6 марта сокращенный рабочий день или нет?

По закону день, предшествующий праздничному, на предприятиях сокращенный — работают сотрудники на один час меньше. Многих отпускают домой сразу после обеда, а других не отпускают раньше ввиду важности выполнения поставленных задач.

Независимо от того, какие порядки установлены на каждом предприятии, в 2020 году пятница,предшествующая празднованию Международного женского дня, сокращенным днем не будет.

Понять такое решение властей достаточно просто. 6 марта предшествует не праздничному дню, который будет 8 марта. Перед праздником есть еще один день, 7 марта, суббота, а потому сокращать рабочее время в пятницу не имеет никакого смысла.

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Исключение составят те, кто трудится по субботам — возможно, 7 марта, перед праздником, рабочее время и сократят на один час или на несколько часов. Зависеть ситуация будет от начальства.

Что же касается пятницы, 6 марта, то это будет обычный рабочий день, что особенно важно знать тем, кто перед выходными собирается в банк, на почту или в государственные структуры для решения бытовых вопросов и проблем.

Как работают Почта, банки и госучреждения России 9 марта 2020 года

Так как выходные совсем не длительные, в сравнении с новогодними каникулами и майскими праздниками, все государственные учреждения и предприятия, трудящиеся по производственному календарю. 9 марта будут закрыты.

Что касается социально-значимых предприятий, например, Почты России, Сбербанка и МФЦ, то открытыми в больших городах будут только дежурные отделения. Если интересующее отделение отрыто в субботу — лучше уточнить график работы, ведь рабочее время 7 марта может быть сокращено. К нормальному графику компании и учреждения вернутся уже со вторника, 10 марта.

Поликлиники и больницы будут работать, традиционно, без выходных. Но к специалистам узкого профиля в праздничные дни не попасть. Трудиться будут только дежурные врачи по специальному графику.

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