Албайрак: Турцию не коснулся глобальный финансовый кризис

«Турция стала позитивным обособленцем во всех показателях экономического успеха в ходе процесса нормализации. Те, кто ожидал и инвестировал в финансовый кризис с августа 2018 года, потерпели крах», — цитирует его Duvar.

Турция выйдет победителем из процесса нормализации и продолжит развивать свой «экспорт, занятость и инфраструктуру товаров с добавленной стоимостью», заявил министр.

Министр также отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк предсказали сокращение мировых рынков на 8-10% из-за пандемии COVID-19, а также что занятость и производство пострадали, но в Турции этого не произошло.

Между тем Турецкий статистический институт (TurkStat) сообщил о 20%-ом падении турецкого экспорта в период с января по май и о том, что дефицит внешней торговли достиг 21,5 млрд долларов.

Турция также получила худший рейтинг по безработице среди молодежи и доступу к образованию среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако стоит отметить, что последние официальные данные по занятости от правительственного TurkStat подверглись критике за непоследовательность, поскольку эти цифры показали рост как безработицы, так и занятости.