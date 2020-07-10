Преподаватель и два помощника: алтайские «жириновцы» выдвинули новых кандидатов в АКЗС

10 июля, в Барнауле прошла очередная конференция Алтайского регионального отделения ЛДПР по выдвижению кандидатов на довыборы в краевое законодательное собрание.

В штабе ЛДПР. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул, 18-19 сентября 2016 года.

Анна Зайкова

В работе конференции участвовали делегаты, счетная и мандатная комиссия. В качестве приглашенных гостей присутствовали члены краевой избирательной комиссии и министерства юстиции региона.

По итогам заседания на довыборы в АКЗС выдвинули следующих кандидатов:

По округу № 12 — кандидат экономических наук, преподаватель Алтайского аграрного университета и Алтайской академии гостеприимства Людмила Цивилева.

По округу № 26 — координатор Барнаульского местного отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в АКЗС Александр Мокров.

По округу № 31 — координатор Приобского районного отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в Бийской городской Думе Светлана Кирилова.

Также в ходе конференции были определены кандидаты на выборы депутатов и глав муниципального уровня.

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