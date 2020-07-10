Критерии выбора автокресла

Каждый родитель проявляет заботу и внимание к своим детям, при этом он старается оградить их от любой опасности, от любых непредвиденных ситуаций, которые могут нанести вред. И именно поэтому очень важно учитывать большое количество факторов, которые окружают каждого из нас в течение всего дня, в обычной повседневности. Тем более что сейчас практически у всех семей имеются транспортные средства, благодаря которым с ребенком можно быстрее и свободнее куда-либо ездить, но очень важно помнить о том, что необходимо обеспечить правильные условия для поездки. Ведь даже в законодательных документах прописан тот факт, что ребенок может находиться в движущейся машине только в автокресле.

При этом стоит сказать, что автокресло действительно удобно использовать в автомобиле, потому что ребенок достаточно надежно сидит на одном месте и не подвергается опасности во время движения авто, особенно в том случае, если родитель находится за рулем. При этом благодаря такому детскому креслу малыш, как и все пассажиры, пристегнут, и в случае непредвиденных ситуаций он не сможет повредить себе что-либо, получить травму. И, кроме того, такое кресло дает возможность ребенку тренироваться дисциплине, обходиться какое-то время без внимания и забот родителя.

Однако любое автокресло или коляски для новорожденных с автолюлькой должны соответствовать некоторым условиям и особенностям, некоторым основным требованиям, поэтому выбор должен быть максимально внимательным и грамотным:

— в первую очередь необходимо учесть возраст ребенка и его вес, потому что все кресла подразделяются на три весовые категории, причем на каждом из них имеется обозначение, которое поможет сделать правильный выбор с учетом параметров самого ребенка;

— также важно учесть тот факт, что ремни безопасности должны быть достаточно прочными, но в тоже время не мешать малышу и не создавать дискомфорт;

— помимо этого особое значение имеют подголовник, потому что он всегда должен быть оборудован специальными боковыми защитными элементами, который в случае чего смогут контролировать положение головы ребенка, а также защитить ее от ударов.