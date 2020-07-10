Самые важные витамины для человека

Каждый человек знает, что для благотворной работы всего организма нужны витамины.Но мало кто знает, какие конкретно витамины влияют на работу внутренних органов, участвуют в улучшении памяти, зрения, внимания, и помогают вывести из организма свободные радикалы и токсины. Сегодня мы постараемся раскрыть тему о самых важных витаминах для организма человека.

Только для начала сделаем ремарку. Очень важно покупать проверенные препараты на сайтах к которым есть доверие. Таковым, несомненно, является iHerb. Однако даже там такое разнообразие товаров, что выбрать сложно. Тут помогут специализированные обзры витаминов с рейтингами и голосованиями от реальных людей. Вот один из рейтингов витаминов с iHerb в котором достаточно голосов, чтобы приянть решение.

Витамин А

Витамин А участвует в формировании костной ткани, а также помогает улучшить качество и остроту зрения и покровы кожи. Он влияет на поддержку здоровья иммунной системы и защищает сосуды и сердце от различных заболеваний.

Витамины группы В

В1

В1 отвечает за переработку углеводов в энергию, которая и является жизненными силами на каждый день. Он также укрепляет нервную систему, улучшает и утолщает нервные волокна и повышает защитные функции иммунитета. В1 участвует в образовании гемоглобина.

В2

В2 является помощником в работе для других витаминов группы В, а сам оказывает влияние на внешний вид кожи, которую он подтягивает и делает мягкой и эластичной. В2 помогает лучше различать цвета и видеть их в более насыщенном тоне.

В6

В6 задействован в формировании гемоглобина и кровяных телец, а еще он является источником глюкозы. Витамин помогает улучшить обмен веществ и помогает организму усваивать белок.

В12

Он участвует в создании новых эритроцитов в организме человека, а также укрепляет нервную систему. Еще он влияет на снижение уровня гамоцистеина, который может привести к инсульту или другим заболеваниям сердца.

Витамин С

Самый популярный витамин оказывает антиоксидантное воздействие на весь организм в целом. Он помогает усваивать белок, железо и укрепляет стенки сосудов, иммунную систему, а также ускоряет регенерацию тканей. Влияет на здоровье зубов и десен.

Витамин Е

Витамин Е, также, как и С оказывает на организм антиоксидантное действие. Он повышает эластичность мембран клеток, что способствует не допусканию вовнутрь свободных радикалов. Он не только не пускает радикалы вовнутрь, но и выводит уже имеющиеся из организма.

Витамин К

Играет важную роль в свертываемости крови. Благодаря ему укрепляется структура костей, улучшается работа ЖКТ и оказывается на весь организм антибактериальное действие.

Витамин D

Витамин D является главным в формировании ребенка, где он играет важную роль в развитии скелета. Он также влияет на работу нервной системы, укрепляет кости и сосуды взрослых людей и отвечает за всасывание кальция и фосфора в кровь.

Микроэлементы

Цинк

Цинк участвует в построении белков, ДНК, а также помогает вырабатывать организму важные ферменты. Он влияет на иммунную систему, поддерживает обоняние и действует, как нейромедиатор.

Йод

Йод помогает синтезировать гормоны, играет важную роль в благотворной работе щитовидной железы, влияет на развитие мозга у младенцев и маленьких детей. Для женского организма йод считается оптимальным и важным минералом.

Кальций

Помогает укрепить кости, зубы, сосуды, ногти, влияет положительно на нервную систему, укрепляя и улучшая ее. Кальция много содержится в продуктах питания и почти в любых видах витамина.

Омега-3 или жирные кислоты

Омега-3 или жирные кислоты являются особенно важными для поддержания правильной работы всего организма. Он помогает усвоить витамин А, D, Е и К, а также регулирует уровень холестерина и обеспечивает энергией клетки и поддерживает работу сердца.

Магний

Магний поможет сократить риск заболевания раком и укрепит нервные клетки. Он участвует в укреплении костей и поможет сохранить их здоровыми, сильными и крепкими. Благодаря магнию происходят важные процессы в передаче нервно-мышечных импульсов.

Железо

Железо помогает захватывать кислород и доставляет его к клеткам, тем самым клетки питаются и насыщаются необходимыми элементами. Также железо поможет формировать миоглобин в мышцах. Он участвует в важных процессах по утилизации токсинов, холестерина, обмена веществ, и преобразовании калорий в энергию.

Белок

Белки играют важную роль в формировании клеток организма и помогают ускорить их рост и восстановление. Белки помогут принести в организм питательные аминокислоты, которые очень важны в общей функциональности организма здорового человека.