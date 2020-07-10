Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума из команды Ineos был вопросом времени»

Шон Йейтс (Sean Yates), бывший профессиональный велогонщик, работал спортивным директором британской велокоманды Sky с 2010 по 2012 годы. Вместе с ним команда одержала первую победу на Тур де Франс с Брэдли Уиггинсом, а Крис Фрум начал восхождение как претендент на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах.

Шон Йейтс, который две недели назад присоединился к французской велокоманде Nippo Delko One Provence в качестве тренера, в интервью Cycling Weekly поделился мнением по поводу предстоящего ухода четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума из команды Ineos.

Шон Йейтс: «Его уход был вопросом времени, учитывая все обстоятельства и проблему с лидерством. Когда нет гарантии, что он будет единственным капитаном команды, это ставит под угрозу его шансы на победу в Тур де Франс.

В будущем Берналь станет только сильнее, а позиции Фрума теоретически станут более шаткими. Думаю, прекрасно видно, как Фруму нравится побеждать и почему он выиграл так много – он потрясающий, он «киллер».

Я бы очень удивился, если бы он выиграл ещё один Тур. Он верит, что сможет быть конкурентоспособным, возможно, если обстоятельства сложатся в его пользу, он сумеет победить, но моё мнение – едва ли у него это получится.

Команда Israel Start-Up Nation нуждается в сильном лидере, чтобы пойти дальше, а Фрум – сильный лидер. Он зверь, его список побед знают все.

На Вуэльте Испании-2011 он выступил феноменально, так же, как и на Тур де Франс в 2012, где было ясно, что он – лучший горняк. Уверен, что в тот год он мог выиграть Тур. Мне было ясно, что он очень амбициозный.

Ближайшие годы для команды Israel Start-Up Nation могут стать прорывом, потому что команде необходимо попасть в центр внимания.

Фрум принесёт команде гораздо больше, чем физический уровень выступления. Каждый в команде без колебаний должен взять на себя ответственность и действовать. Руководство будет оценивать всех, от механиков до массажистов. Теперь всё будет серьёзно».