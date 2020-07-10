Трамп обвинил демократов в плагиате его экономической программы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Paul Sancya/Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на президентских выборах демократ Джо Байден заимствовал у него часть его экономической предвыборной программы, пишет The Washington Times.
«Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать. Ему нравится заниматься плагиатом. Это очень радикальный левый план, но он говорит правильные вещи, потому что копирует то, что я сделал», — сказал Трамп.
Он добавил, что Байдену не удастся реализовать «украденные» пункты повестки, а сам он прекрасно это понимает.
Ранее Джо Байден пообещал выделить $700 млрд на закупку продукции американского производства, что может позволить создать в стране более 5 млн рабочих мест.
Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Байден встал на колено в знак солидарности с протестующими против расизма
— Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
— Байден заверил, что в случае победы на президентских выборах вернет членство США в ВОЗ
Источник