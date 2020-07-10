За Млечным Путем обнаружена «стена» длиной в миллиард световых лет

Астрономы из Университета Париж-Сакле во время составления 3D-карты нашей Вселенной, случайно зафиксировали огромную космическую структуру. Она больше, чем любая другая, которые удавалось найти раньше. «Стена» имеет длину в 1,4 миллиарда световых лет и в нее входят миллионы галактик, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Данный объект получил название Стена Южного полюса. На протяжении долгого времени объект оставался незамеченным астрономами, ведь он находится на расстоянии 500 миллионов световых лет позади нашей галактики, которая слишком яркая и затмевает другие объекты.Астрономы уже достаточно давно отметили тот факт, что в нашей Вселенной галактики выстраиваются в определенном порядке, а не просто разбросаны по космическим просторам. Они собираются вокруг нитей водорода огромного размера. Между этими нитями при этом остаются невероятно большие расстояния. Раньше специалисты уже наносили на карту разного рода скопление. В том числе было нанесено одно из самых крупных ранее скоплений, которое называется Великая стена Геркулес-Северная Корона. Данное скопление растянулось на 10 миллиардов световых лет. Это даже больше, чем десятая часть видимых размеров нашей Вселенной.В 2014 году учеными было предоставлено сверхскопление Ланиакеа, в котором и находится Млечный Путь. Ширина скопления достигает 520 миллионов световых лет. Чтобы создать новую карту, ученые воспользовались последними снимками неба. Также не оставили без внимания и южную часть неба, которая затмевается светом Млечного Пути. В этой части объекты практически не видны, но астрономам все же удалось сделать новое открытие.