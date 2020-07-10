Девушка внезапно замолчала, а через два месяца заговорила с акцентами

Эмили Иган, которая проживает в графстве Эссекс, две недели мучилась от сильной головной боли. В результате этого ее голос начал усиливаться, а речь стала непонятной для окружающих. После этого случилось нечто и вовсе невероятное, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Эмили замолчала на два месяца. Специалисты не могли установить причину происходящего, а проведенные исследования исключили инсульт и не предоставили никакой возможности поставить девушке диагноз. Для общения с окружающими Эмили использовала исключительно смартфон.Эмили вместе со своим другом собиралась в отпуск и ее лечащий врач посчитал, что смена обстановки позволит решить проблему. Говорить девушка начала с огромным трудом только через 5 дней после возвращения с путешествия. Спустя еще пару дней голос начал усиливаться, но при этом появились сразу четыре разных акцента. На данный момент Эмили говорит с четко выраженным польским акцентом. В некоторых ситуациях начинает преобладать «ломаный английский». Затем акцент изменился сначала на французский, а потом на итальянский. Из-за постоянного состояния стресса вскоре начал проявляться и русский акцент.Спустя несколько месяцев исследований врачи поставили девушке диагноз – синдром иностранного акцента. Данное расстройство речи встречается крайне редко и возникает в результате повреждения головного мозга. Но причину травмы врачам определить так и не удалось.Для того, чтобы решить свою проблему, Эмили начала посещать вокальную терапию, но медики не дают никаких гарантий, что это поможет. Девушка все же продолжает надеяться, что ее речь восстановится и к ней вернется прежний голос.