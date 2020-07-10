Метшин озвучил антивирусную программу до 2025 года: зарплата 55 тыс. рублей, высадка 100 тыс. деревьев и новые больницы

Мэр Казани Ильсур Метшин на конференции казанского отделения партии «Единая Россия» в культурном центре «Сайдаш» озвучил предвыборную антивирусную программу до 2025 года. В ней четыре пункта: здоровое общество, зеленый город, повышение доходов граждан и образование мирового уровня.

«Наш главный капитал — не налоги и сборы, а люди», — заявил Метшин.

По словам градоначальника, в ближайшие пять лет в городе предстоит построить 6 новых больниц, в том числе ДРКБ в Заречье, и столько же поликлиник. Отремонтировать планируют 15 поликлиник. По мнению мэра, нужно пересмотреть принцип оплаты труда медработников.

В планах сделать так, чтобы 60% казанцев регулярно занимались спортом, а продолжительность жизни выросла на три года, до 78 лет.

За пять лет в городе намерены высадить еще 100 тыс. крупномерных деревьев, а месячная зарплата казанцев должна быть не менее 55 тыс. рублей. В экономику города нужно привлечь 1 трлн рублей инвестиций.

Напомним, выборы в Казгордуму пройдут 13 сентября. Городская Дума — представительный орган муниципального образования города Казани, состоит из 50 депутатов, 25 избирают по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам. Срок полномочий — пять лет. После выборов депутатам предстоит большинством голосов выбрать из своего состава мэра города. Три раза подряд на должность главы муниципального образования, председателя городской Думы депутаты избирали члена «Единой России» Метшина.

В ходе конференции стало известно, что Метшин возглавил партсписок «Единой России» на выборах в Казгордуму.