Ударной группировки нет: Киев не видит военной угрозы со стороны РФ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Ударная группировка российских войск не размещалась вдоль границы с Крымом, заявили в ВСУ. Таким образом на Украине прокомментировали прозвучавшее ранее высказывание командующего ВМС страны, который заявил, что Киев готовится к войне с Россией. Это заявление раскритиковали в России и на Западе.

Вдоль границы с Крымом нет ударной группировки российских войск, все подразделения базируются в пунктах постоянной дислокации, заявил в эфире телеканала «1+1» командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев. При этом он обратил внимание, что ВСУ и правоохранительные органы усилили все виды разведки.

«Ежедневно добываются сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживаются до деталей», — отметил командующий.

На данный момент, по его словам, украинские силовики отслеживают возможность переброски на полуостров со стороны России дополнительных сил и средств.

Наев заверил, что на сегодняшний день непосредственных угроз наступления на Херсонскую область не выявлено. «Нынешнее состояние таково, что пока враг не подготовил наступательную ударную группировку. Его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации», — сообщил украинский военный.

Вопрос потенциальной угрозы для Украины со стороны России в последнее время обсуждается особенно оживленно. Дискуссии на эту тему были вызваны недавним высказыванием командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы. В интервью газете «Думская» он заявил, что ВМС готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, так как Украина намерена вернуть Крым. «Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — сказал он.

Как отметил украинский военный, российская армия может напасть на Херсонскую область, чтобы пустить днепровскую воду в Крым. Сигналом к началу конфронтации станет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, уточнил Неижпапа.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — обратил внимание он.

Как предупредил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, если украинская армия пойдет на военную конфронтацию с Россией, ее ждет провал.

«У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно», — сказал Красов «Интерфаксу» в ответ на заявление Неижпапы.

На высказывание командующего ВМС Украины обратили внимание и на Западе. Французский журналист Кристен Неаль разместил на портале AgoraVox статью, в которой прокомментировал действия киевских политиков и командующих, утверждающих, что Россия может напасть на Украину.

В материале он обратил внимание на заявление, как Неижпапы, так и замглавы МИД страны Василия Боднара, который говорил об угрозе нападения России во время учений. Неаль назвал описанные сценарии конфронтации еще более нелепыми, чем указанные причины для российской интервенции.

Среди причин начала конфликта высокопоставленные украинские чиновники, как отметил журналист, называли попытки Москвы вернуть водоснабжение из Украины в Крым. «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — написал он.

Кроме того, Неаль скептически отнесся к угрозам Киева ударить по полуострову новыми ракетами «Нептун». В статье он напомнил, что Россия обеспечена сильными противоракетными системами.

«Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и, в отличие от ряда западных коллег, российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах», — подчеркнул журналист.

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