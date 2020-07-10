“Неважно, что Фургал сделал для Хабаровского края, если он начинал карьеру с убийства людей”

Главный редактор сети «Блокнот» Олег Пахолков о громком задержании хабаровского губернатора по обвинению в организации убийств

Вот уже два дня мои личные сообщения забрасывают вопросами о том, что я скажу про хабаровского губернатора Сергея Фургала и его арест. Жириновский уже заводит истерику. А я заходил на форумы Хабаровского края, и многие люли оценивают его работу действительно позитивно. Пишут, что в регионе произошли серьезные позитивные изменения, и что это какая-то вендетта.

Но вы знаете, господа, если Фургал был убийцей и начинал свою карьеру и зарабатывал свои первые миллионы на том, что убивал других людей, то мне все равно, что он сделал для Хабаровского края и какой он сейчас. Ни один человек не может подниматься на кровавых убийствах других людей.

Как же расследуются заказные убийства? Зачастую они раскрываются через 15-20 лет. Я вырос в городе Волгодонске — том самом, о котором снята «Бригада». Бандиты пытались заставить меня, на меня было организовано четыре покушения, и спасибо ангелам-хранителям, что я остался жив. У меня рядом с кроватью лежали противогаз и огнетушитель, чтобы можно было выбраться из дома, если вдруг его подожгут. Я не хочу возвращения этих времен.

За что спасибо нашему президенту — что он не кровавый, что он всегда осуждал тех, кто, проливает кровь, решая свои вопросы. Есть закон, суд, прокуратура. Я понимаю, что зачастую правду там сложно найти. Но никогда нельзя переступать путь крови. Если сегодня суд докажет, что Фургал был причастен к убийствам этих людей, мне будет совершенно все равно, что он сделал для хабаровчан.

Почему все это произошло сегодня? Так в этом и есть принцип демократии. Он стал губернатором, и соответственно историей его жизни стали интересоваться. Правоохранительные органы стали копать глубже. И если где-то взяли киллеров, которые сегодня дают показания о том, что именно он являлся организатором этих убийств, то он должен сидеть в тюрьме пожизненно.

Я не берусь судить, я не суд. Но если он организатор убийств, он должен сидеть. И это хорошо, что он стал губернатором, под него стали еще больше копать и нашли такие факты его биографии.

«Фургал так и не научился играть по правилам»>>

Я на своей шкуре испытал подобное. Многим моим товарищам по бизнесу проломили голову. Кто-то не выжил в те лихие времена. И я не хочу, чтобы в нашей стране снова такое было. Я не хочу, чтобы с моими журналистами, с моими редакторами кто-то разбирался так же. А нам поступают угрозы с периодичностью раз в месяц. И я не могу защитить своих редакторов, наняв им какую-то огромную охрану.

Я хочу, чтобы каждый власть имущий, каждый бизнесмен знал, что пусть и через 15 лет, он он все равно за такое сядет.

Да, заказные убийства расследуются зачастую очень долго. И если Фургал был причастен к убийствам, он должен сесть пожизненно. И суд должен поставить в этом деле точку.

То, что он стал депутатом, потом губернатором — значит сам идиот. Потому что он прекрасно понимал, что за его плечами есть такой шлейф. И чем выше он поднимется, тем больше ему придется за это отвечать. Убийца думает, что его должности или его уникальное положение дают ему ему теперь индульгенцию от бывших грехов в убийств. Но нет.

Я хочу, чтобы каждый, кто сейчас угрожает моим журналистам или редакторам знал, что рано или поздно это для вас плохо закончится. Вы все равно сядите — через 15 или через 20 лет. Поэтому я благодарен сегодня правоохранительным органам, и если убийства будут доказаны, то Фургал должен сесть пожизненно. Такая моя точка зрения.