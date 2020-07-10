Обозреватель: Турция будет вынуждена возобновить экономические реформы 1990-х годов

По словам обозревателя Cumhuriyet, Анкара удерживает процентные ставки значительно ниже уровня инфляции, вызывая дисбалансы в экономике, как это делало правительство бывшего премьер-министра Тансу Чиллера более двух десятилетий назад.

Ещё в 1990-е годы Турция была вынуждена провести реформы своей банковской системы и другие меры, прежде чем МВФ согласился бы на новые кредиты, потому что доверие к управлению экономикой страны было утрачено, несмотря на очень квалифицированную бюрократию, уточняет Саглам. Он утверждает, что потребовались годы, чтобы заключить сделку из-за отступлений правительства.

Саглам также отмпечает, что бывший министр экономики Кемаль Дервиш помог Турции выполнить обязательства перед МВФ после того, как в 2001 году разразился финансовый кризис. Благодаря этим мерам бюрократия и экономика Турции дожили до сегодняшнего дня, не нуждаясь в дополнительной помощи МВФ.

Но сейчас Турция находится под угрозой возвращения к тёмным дням 1990-х годов, и республика не сможет провести необходимые реформы при нынешнем экономическом руководстве, считает Саглам.

Обозреватель обращает внимание на инфляцию, которая выросла до 12,6% с 11,4% в мае, что значительно выше оценки Центрального банка в 7,4% на конец года. Базовая процентная ставка ЦБ составляет 8,25%, что означает, что ставки отрицательны на уровне более 4 процентных пунктов, отмечает аналитик.

Кроме того, Центробанк предоставляет наличные деньги банкам по ещё более низким процентным ставкам в среднем 7,6% через денежные рынки, уточняет Саглам.

Как и Чиллер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается удержать процентные ставки значительно ниже инфляции, подчёркивает он. Эрдоган говорит, что более высокие процентные ставки вызывают более высокую инфляцию, а не наоборот, пишет автор.

Центральный банк будет вынужден увеличить свою оценку инфляции по крайней мере на 1 процентный пункт в своем следующем ежеквартальном отчете и, скорее всего, сохранит процентные ставки на удержании, указывает Саглам.

По его словам, банк стремится снизить процентные ставки по отношению к своей оценке инфляции на конец года, но в странах, где доверие к денежно-кредитным властям настолько низко, политики должны концентрироваться на текущей инфляции при установлении процентных ставок, а не на росте цен, который они видят в будущем.