В Казахстане вспышка нового опасного вируса: от него смертей больше чем от COVID-19

В Казахстане была зафиксирована вспышка болезни, которая по многим признакам напоминает воспаление легких. Впервые заболевание начало проявлять себя в начале июня и поразило жителей сразу нескольких разных провинций. Специалисты добавляют, что от нового заболевания смертность намного выше, чем от коронавируса.

В посольстве КНР говорят о том, что новый вирус намного опаснее. На данный момент специалисты занимаются исследованием вируса воспаления легких, но пока что самого возбудителя обнаружить не удалось.

Одновременно в трех провинциях в начале прошлого месяца были обнаружены очаги неизвестной никому болезни. Интересным фактом является то, что провинции располагаются достаточно далеко друг от друга. В них заболело больше 500 человек и 30 из них на данный момент находятся в опасном для жизни состоянии.

С начала этого года практически две тысячи человек умерло от воспаления легких. При этом больше 600 пациентов скончались только за прошлый месяц. Стоит отметить, что умерли не только жители непосредственно самого Казахстана, но и приезжие граждане Китая.

В посольстве КНР и в самом Казахстане рассказывают о том, что людей поражает неизвестный вирус, провоцирующий развитие тяжелой формы пневмонии. Из-за такого поворота событий в стране в срочном порядке ввели максимально жесткий карантин на две недели. Стоит отметить, что в мае карантин был снят, но после этого количество зараженных начало стремительно увеличиваться. В связи с этим власти снова приняли решение ввести карантинные меры, чтобы не дать заболеванию распространяться по стране с невероятной скоростью.