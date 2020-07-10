Ученым удалось доказать, что человек может слышать даже когда умирает

Специалисты из Университета Британской Колумбии провели очередное исследование, в ходе которого им удалось доказать, что даже когда человек умирает и находится при этом без сознания, он все равно отлично слышит, что происходит вокруг него, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Принято считать, что когда человек умирает, то слух – это последнее чувство, которое он теряет. Ученых заинтересовал данный вопрос и они решили провести исследование, чтобы определить, слышит ли умирающий, если он находится в этот момент без сознания.В исследовании принимало участие достаточно много людей. Специалисты привлекли к исследованию здоровых людей, пациентов, которые находились при смерти, а также пациентов хосписа, которые на момент эксперимента были в сознании. Совершенно всем участникам провели измерение мозговой деятельности с помощью специального устройства – электроэнцефалографии. Как удалось установить, даже если мозг уже умирает, он все равно отлично реагирует на звуки. При этом процесс не прекращается даже в том случае, если человек находится без сознания. Разницы между тем, как реагирует мозг здорового человека и умирающего на звуки, ученым установить не удалось. Стоит отметить, что специалисты пока что не могут ответить на вопрос о том, понимает ли человек при смерти без сознания, что именно он слышит.Данное исследование по словам Элизабет Блудон подтверждает тот факт, что даже с умирающими нужно продолжать разговаривать, ведь в их мозге наблюдается активность и они все слышат. Даже если окажется, что умирающий ничего не понимает, его мозг все равно осознает, что рядом находится кто-то из близких.